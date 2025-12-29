José Luna Gálvez sobre el REINFO: "Es un engaña muchachos, no va a solucionar nada"

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, consideró que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera no resolverá los problemas del sector y señaló que es un engaño para los los micro y pequeños mineros.

La solución es una nueva ley

En entrevista con Jesús Verde para Hablemos Claro, el líder de Podemos Perú sostuvo que la solución al problema de la minería informal es una nueva ley, además, reveló que la ampliación del REINFO se dio para dar calma a los mineros artesanales.

"Si no se amplía tienes un millón de ciudadanos que van a incendiar todo el Perú y ninguna empresa minera grande va a poder sacar nada. Entonces, o les damos paz y tranquilidad o nos resignamos a que se encienda la pradera", detalló.

Cabe señalar que, aceptó que al ampliar por un año más el REINFO están dejando esta crisis minera que se reaviva siempre que finalizará el plazo, al siguiente gobierno.

Ampliación del REINFO es promulgada

A través de la promulgación de la Ley N.º 32537, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se oficializó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre del 2026, o hasta que se apruebe y reglamente la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

Tal como fuera aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del 17 de diciembre último, se modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293, a fin de que Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en coordinación con los Gobiernos regionales y demás instituciones competentes, "implemente y adopte las acciones normativas, administrativas y operativas orientadas a la simplificación de los procedimientos, el acompañamiento técnico a los operadores mineros y el fortalecimiento de las capacidades institucionales".

Así como, de la supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización, con el fin de garantizar la culminación efectiva del proceso, la seguridad jurídica de los operadores, la sostenibilidad ambiental de las actividades y la transición ordenada hacia el nuevo marco legal.

Además, dispone la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, tarea que coordinarán el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el MINEM y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

La ley también obliga a los titulares inscritos a sincerar su ubicación georreferenciada en un plazo máximo de 120 días calendario, desde su entrada en vigor, con el objetivo de verificar la ubicación exacta del yacimiento, del área de operación y de las actividades desarrolladas.

Es en ese sentido que, el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, consideró que la ampliación del REINFO es un engaño y solo sirve para mantener tranquilos a los mineros artesanales.