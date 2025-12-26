Iván Arenas sobre Ley MAPE: "Es una de las grandes deudas que tiene el Congreso"

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el experto en temas mineros, Iván Arenas, señaló que es "altamente probable" que en 2026 no se debata la Ley MAPE y aseguró que este es uno de los grandes pendientes del Congreso.

Congreso ligó Ley MAPE con REINFO

En entrevista con Katyuska Torres para Exitosa Te Escucha, el especialista señaló que el Parlamento ha ligado la ley a la ampliación del REINFO. Pero consideró que pese a la ampliación por un año, puede que en el 2026 tampoco haya una Ley MAPE.

"Es altamente probable que el próximo año no haya una Ley MAPE. La Ley MAPE es una de las grandes deudas que tiene el Congreso, la Ley de Minería Artesanal en Pequeña Escala, es difícil que en tiempos electorales se pueda hacer algo, pero lo último que nos queda, es pensar que al 31 de diciembre del próximo año tengamos a los 31 mil REINFOS formalizados", señaló.

Respecto a la propuesta de un censo para la pequeña minería y que se sincere la ubicación exacta de los titulares, sostuvo que es posible y SUNAT ya cuenta con datos.

"A medida de que tu tengas más información, evidentemente vas a tener mejores políticas públicas. La actual información que se tiene, sirve para de todas maneras formalizar a estos mineros. Sirve de alguna manera tener las ubicaciones referenciadas también, pero lo que más va a servir es de que manera pueden ponerse de acuerdo para suscribir un acuerdo de explotación", expresó.

Oficializan la ampliación del REINFO

A través de la promulgación de la Ley N.º 32537, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se oficializó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre del 2026, o hasta que se apruebe y reglamente la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

Tal como fuera aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del 17 de diciembre último, se modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293, a fin de que Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en coordinación con los Gobiernos regionales y demás instituciones competentes, "implemente y adopte las acciones normativas, administrativas y operativas orientadas a la simplificación de los procedimientos, el acompañamiento técnico a los operadores mineros y el fortalecimiento de las capacidades institucionales".

Así como, de la supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización, con el fin de garantizar la culminación efectiva del proceso, la seguridad jurídica de los operadores, la sostenibilidad ambiental de las actividades y la transición ordenada hacia el nuevo marco legal.

Es en ese sentido que el experto en temas mineros, Iván Arenas, sostuvo que la Ley MAPE es una de las grandes deudas que tiene el Congreso.