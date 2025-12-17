Hasta el 2026: Comisión Permanente del Congreso aprueba la ampliación del Reinfo por un año más

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión del Congreso de la República aprobó en segunda votación , la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre del 2026.

En su sesión agenda para hoy, miércoles 17 de diciembre, el grupo parlamentario aprobó con 13 votos, cuatro en contra y dos abstenciones, el texto sustitutorio que extiende la herramienta para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal.

(Noticia en desarrollo...)