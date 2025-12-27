REINFO podría ampliarse nuevamente en 2026 si no se aprueba la Ley MAPE, señala Juan Carlos Castro

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los últimos días el ambiente político nacional volvió a remecerse luego que se aprobara una nueva ampliación del Reinfo hasta diciembre del 2026. Esta medida va en contra de lo que recomendaban los expertos quienes indicaban que era necesario la aprobación de la Ley MAPE para formalizar de una vez por todas la actividad minera en el país.

Reinfo podría volver a ampliarse en el 2026

Para conocer más detalles de este tema, Exitosa conversó con el exministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, quien indicó que el tiempo podría ser un enemigo en los próximos meses. El extitular del MINAM indicó que este Congreso debería hacerse cargo de aprobar de una vez por todas la Ley MAPE para que el gobierno tenga un arma contra la minería ilegal e informal.

"Cuando inicie la legislatura del próximo año lo primero que hagan es comenzar a analizar la Ley MAPE porque sino lo hacen ahí vamos a ver si no les interesa para nada la formalización y van a dejarlo al nuevo gobierno", inició.

Y es que de no abordar este tema, el próximo Parlamento que ingrese el 28 de julio del 2026 tendrá unos pocos meses para abordar el tema por lo que es probable que el Reinfo vuelva a ampliarse por un año más hasta que se resuelva la problemática.

Autógrafa de ley de ampliación del Reinfo fue remitida al Ejecutivo.

"El nuevo gobierno entra a finales de julio e igual se va instalar el nuevo Congreso y no le va quedar tiempo para aprobar una nueva Ley MAPE y lo que va pasar es que en diciembre va haber una nueva ampliación porque como dice la ley como no se ha llegado a formalizar y no hay Ley MAPE, entonces se seguirá ampliándose y así vamos a estar", añadió.

Sería muy difícil que se formalice

Castro también precisó que el Legislativo tendrá un trabajo más que complicado para analizar cada uno de los detalles que implica esta normativa por lo que ve más que complicado que se formalice en un futuro cercano.

"La ley habla de medidas complementarias y ahí nada más te das cuenta que va ser imposible formalizarla porque habla de un sinceramiento obligatorio, es decir la obligación georeferencial de declarar donde está su actividad", finalizó.

En resumen, exministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, señaló que el Reinfo podría ampliarse nuevamente en el 2026 ya que el próximo Congreso que ingrese en julio del próximo año tendrá poco tiempo para debatir la Ley MAPE.