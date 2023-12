Jueza que liberó a 7 detenidos en búnker de Pachacámac rompe en llanto y dice que no es corrupta

La jueza Leny Zapata Andía ha sido cuestionada por haber liberado a 7 de los detenidos en el operativo llevado a cabo en el búnker de Pachacámac. En su intento por afrontar las críticas, la magistrada rompió en llanto al asegurar que no es ninguna corrupta.

En entrevista para América Televisión, la magistrada que fue separada de su cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac decidió dar la cara e intentar defenderse luego de haber ordenado dejar en libertad a los siete ciudadanos venezolanos.

Desde un inicio, Zapata Andía se mostró afectada por haber sido señalada como corrupta e inició su defensa negando rotundamente tal acusación. Así, aseguró que, en sus 26 años en el Poder Judicial, jamás había sido relacionada a un caso de corrupción.

"Estoy aquí porque no quiero que se diga que soy una persona corrupta. No soy corrupta. ¿Dónde están los indicios que me pagaron, que me dieron dinero?", explicó llorando la jueza Leny Zapata Andina.