Mon Laferte protagoniza tenso momento con joven en aeropuerto: "Un verdadero fan se sabría mis canciones"

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mon Laferte se encuentra en Ciudad de México, donde la romperá como invitada especial en uno de los conciertos de Rosalía. Sin embargo, antes del evento, la cantante protagonizó un tenso momento con un joven en el aeropuerto.

Joven llega con flores para Mon Laferte

Todo comenzó cuando Manuel Armenta acudió al aeropuerto para esperar a Mon Laferte. Según contó el propio joven en un video publicado en sus redes sociales, su intención era recibir a la cantante, tomarse una fotografía con ella y pedirle un autógrafo. Para el encuentro, incluso llegó con flores.

De acuerdo con su relato, Mon Laferte inicialmente lo recibió con amabilidad. Sin embargo, durante la conversación le hizo una pregunta relacionada con su más reciente producción musical, Femme Fatale Vol. 2, su undécimo disco de estudio, lanzado el 12 de junio de 2026 bajo el sello Sony Music Latin.

La cantante le pidió que eligiera una canción de este álbum. Armenta respondió con sinceridad y le contó que no había conectado con el disco y que sus favoritos eran trabajos anteriores de la artista.

Fue entonces cuando la conversación tomó otro rumbo. Mon Laferte le habría dicho: "Si eres un fan de verdad, me vas a aceptar un abrazo". El joven aceptó y también le entregó las flores que había llevado para ella.

Hasta ese momento, el encuentro parecía haber quedado en una anécdota entre artista y seguidor. Pero la despedida terminó cambiando completamente el tono de la situación.

Mon Laferte recibe críticas tras encuentro

Según contó Manuel Armenta, antes de retirarse, Mon Laferte le dijo: "Un fan de verdad que me hubiera esperado en el aeropuerto se sabría todas mis canciones. Pero gracias por las flores".

La frase no pasó desapercibida y el joven decidió contar públicamente lo ocurrido. En su video, aclaró que entendía que la cantante acababa de llegar de un vuelo y que él también estaba invadiendo su privacidad al esperarla en el aeropuerto.

Sin embargo, cuestionó que se pusiera en duda su condición de fan simplemente porque no había conectado con su último proyecto. "No todo lo que hace un artista te debe de gustar. Y como fan, es algo que los artistas deben de entender", señaló.

Armenta explicó que esperaba una despedida más sencilla y que, en su opinión, no era necesario agregar que no era un fan de verdad. "Se siente feo que tu artista favorito te descalifique simplemente porque no te gusta uno de sus proyectos", dijo.

El video rápidamente se volvió viral y las publicaciones de Mon Laferte comenzaron a llenarse de usuarios preguntándole qué había ocurrido. Mientras algunos criticaron a la cantante, otros respaldaron su posición.

Así, Mon Laferte protagonizó un tenso momento con un joven en el aeropuerto después de cuestionar su conocimiento sobre Femme Fatale Vol. 2.