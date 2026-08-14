Keiko Fujimori anuncia "subsidio focalizado" de hasta el 20 % para transportistas ante alza del combustible

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori anunció un "subsidio focalizado" dirigido a transportistas de carga, pasajeros, fluviales y mototaxistas, como medida ante el impacto del alza de los precios de los combustibles.

Keiko Fujimori anuncia "subsidio focalizado" para transportistas

Desde Palacio de Gobierno, la jefa de Estado se refirió acerca de la problemática que viene ocasionando el incremento del costo del combustible en diversas regiones del país y dio a conocer cuál será la principal respuesta de su gestión debido a que muchas personas del sector se han visto afectadas.

Bajo esa premisa, Fujimori Higuchi subrayó que su Gobierno "no tiene ni tendrá la práctica de mirar al costado los problemas, entendemos que estos reclamos son absolutamente justos".

Si bien contextualizó que la falta de combustible se debe al conflicto que hoy vive el Medio Oriente y de los obstáculos que existe en su distribución global, enfatizó que "como Gobierno estamos en la obligación de tener respuestas cuando esas causas externas" afectan la economía y la calidad de vida de los peruanos.

" Se aplicará un subsidio focalizado a quienes más lo necesitan, a los transportistas de carga y pasajeros. Este estará en un rango entre el 15 al 20 % y, por primera vez en la historia, este subsidio incluirá a transportistas fluviales y mototaxistas", manifestó.

La palabra del premier y el ministro de Economía

Por su parte, el primer ministro Luis Galarreta dio a conocer que desde el primer día que iniciaron las movilizaciones a raíz de la falta de combustible, la presidenta indicó "ponernos a trabajar". Ante ello sostuvo que tuvieron una reunión con el ministro de Economía, Elmer Cuba, y el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

"El alza de los precios viene desde marzo, hay un país hermano que tomó acciones en la región en su momento, nosotros tenemos 14 días. Estamos tomando acciones", agregó el premier.

En tanto, el titular de la cartera ministerial de Economía, Elmer Cuba, explicó que desde el tercer mes del presente año "cambió el esquema mundial del combustible" debido a que el petróleo crudo subió su costo de alrededor de 60 a 100 dólares el barril.

"El primer tipo de subsidio focalizado va a salir mañana (sábado 15 de agosto) va a estar operativo ya los próximos d´ías va a ser efectivo en toda la república. En cambio, este segundo subsidio a los peque-peque y mototaxis va a demorar todavía unas tres semanas más porque es un sector que todavía no está registrado. Vamos a aprovechar para registrarlos en una plataforma tecnológica", refirió.

Subsidio focalizado tendrá una vigencia de tres meses

Minutos despúés, la mandataria puntualizó que este nuevo subsidio para transportistas tendrá una vigencia de tres meses y precisó que se trata de una medida temporal para afrontar el impacto del alza de los combustibles.

"En el caso del proceso para recibir este subsidio focalizado para los mototaxistas y los dueños de peques- peques el período puede ser menor, aquí va a ser importante el apoyo de parte de los alcaldes (...) Dependiendo de la variación de los precios, variará el apoyo que este gobierno les dará", explicó.

Ante la alza de combustible en diversas regiones del país, la presidenta Keiko Fujimori anunció un subsidio focalizado de hasta el 20% para transportistas de carga, pasajeros, fluviales y mototaxistas.