Comisión de Constitución del Senado acordó citar al canciller Carlos Espá

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó por unanimidad acordar la citación del canciller Carlos Espá, con el objetivo de que se presente ante el grupo de trabajo legislativo para exponer detalladamente el plan de trabajo institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Coodinaciones para la citación del Canciller Carlos Espá

La senadora de Fuerza Popular, Martha Chávez, propuso que la presentación del ministro se realice después de que el Gabinete Ministerial se presente ante el Pleno de la Cámara de Diputados, programado para el jueves 20 de agosto.

Asimismo, por iniciativa del senador Alejandro Aguinaga de la bancada de Fuerza Popular, la comisión también invitará a la secretaria general de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para que informe sobre el uso de los recursos de cooperación internacional no reembolsable en 2025 y las labores de supervisión realizadas por la entidad.

Durante su comparecencia, el titular de la Cancillería deberá precisar las prioridades estratégicas de la política exterior peruana, las acciones en materia de diplomacia bilateral y multilateral, así como los lineamientos generales que guiarán la labor de su sector en el actual periodo gubernamental.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado acordó convocar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, para que brinde información sobre el plan de trabajo de su sector.



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Lineamientos estratégicos del plan de trabajo de la comisión

El plan fija seis prioridades como evaluar leyes y reformas constitucionales, mejorar el reglamento y el sistema electoral. Además, se revisarán tratados internacionales, impulsar la diplomacia parlamentaria, fiscalizar la política exterior, así como promover la participación ciudadana y la descentralización mediante actividades en las regiones.

Según lo estipulado, la comisión realizará sesiones ordinarias, extraordinarias y descentralizadas, además de conformar grupos de trabajo, mesas de análisis y conferencias bicamerales. También contará con un consejo ad honorem de especialistas que brindará asesoría técnica, sin reemplazar las funciones de los senadores.

Con este marco metodológico, el grupo parlamentario apunta a consolidar un control político efectivo sobre los organismos del Estado e impulsar iniciativas legislativas alineadas al orden constitucional. Las sesiones descentralizadas permitirán recopilar las demandas de las distintas jurisdicciones para integrarlas en el debate del pleno.

Esta citación busca transparentar los montos administrados por las organizaciones no gubernamentales y verificar el cumplimiento de los marcos normativos vigentes. El control sobre las entidades receptoras de cooperación internacional constituye uno de los ejes centrales planteados por los integrantes de la mesa parlamentaria.

En ese sentido, el canciller Carlos Espá deberá acudir ante el grupo parlamentario para detallar los objetivos de su gestión y responder a las inquietudes sobre la política exterior del país.