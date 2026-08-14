Gobierno declarará en emergencia abastecimiento de hidrocarburos en Ucayali ante crisis de combustible

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno declarará en emergencia el abastecimiento de hidrocarburos en Ucayali debido a la limitada capacidad de almacenamiento de combustible que enfrenta la región y que viene generando dificultades en Pucallpa y otras zonas.

Así lo anunció el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, quien explicó que la medida busca incrementar los inventarios y reducir los efectos de la crisis.

Durante sus declaraciones, el ministro señaló que actualmente la región cuenta con reservas que permiten cubrir apenas entre 1.5 y tres días de consumo. Esta situación, según indicó, ha generado problemas relacionados con la disponibilidad del combustible y también ha favorecido la especulación de precios.

Emergencia para aumentar las reservas

Shinno Huamaní informó que el Ministerio de Energía y Minas emitirá una resolución ministerial para declarar oficialmente la emergencia del abastecimiento de hidrocarburos en Ucayali.

"Por eso hoy, esta tarde, estamos emitiendo una resolución ministerial por parte del Ministerio de Energía y Minas, declarando en emergencia este abastecimiento de hidrocarburos", afirmó el titular del sector.

El objetivo principal de la disposición será habilitar el uso de otros tanques de almacenamiento que actualmente tienen diferentes finalidades, de modo que puedan ser utilizados temporalmente para almacenar combustible, principalmente diésel 2.

De acuerdo con el ministro, esta alternativa permitirá aumentar la cantidad de hidrocarburos disponibles y brindar mayor margen ante eventuales dificultades en el suministro.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, anunció que el Gobierno declarará en emergencia el abastecimiento de hidrocarburos en Ucayali, en medio de la crisis por el combustible. La medida busca garantizar el suministro y evitar la especulación... pic.twitter.com/8OoiwCMLZm — Exitosa Noticias (@exitosape) August 14, 2026

Buscan frenar especulación de precios

Uno de los principales problemas identificados por el Gobierno está relacionado con el reducido nivel de inventarios. La región mantiene actualmente un almacenamiento equivalente a entre 1.5 y tres días, situación que, según Shinno, ha tenido consecuencias sobre el mercado local.

"Lo que hoy día se tiene es apenas de 1.5 a tres días de almacenamiento y eso en algunos momentos ha ocasionado especulación también y de los precios que ha afectado a la ciudad de Pucallpa y a toda la región de Ucayali", sostuvo.

La meta planteada por el Ministerio de Energía y Minas es elevar las reservas hasta alcanzar una capacidad aproximada de siete días. Con ello, se busca contar con mayor disponibilidad de combustible y reducir la presión sobre los precios.

El ministro remarcó que el incremento de los inventarios permitirá enfrentar de mejor manera la actual situación y disminuir los riesgos de desabastecimiento.

En conclusión, la declaratoria de emergencia pretende ser una respuesta inmediata a la crisis de combustible en Ucayali. El uso de infraestructura adicional para almacenar diésel 2 y el aumento de las reservas de hasta siete días apuntan a garantizar un suministro más estable y evitar que la escasez continúe alimentando la especulación en Pucallpa y el resto de la región.