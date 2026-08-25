Vía Expresa Sur tendrá desvíos desde este 27 de agosto por 180 días: Conoce las rutas y evita tráfico

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los conductores que utilizan diariamente la Vía Expresa Sur deberán modificar sus recorridos desde este jueves 27 de agosto. La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) ejecutará un plan de desvíos debido a los trabajos para construir cuatro nuevos puentes peatonales en este importante corredor de Lima Sur.

Vía Expresa Sur tendrá cambios por obras

Las modificaciones tendrán una duración de 180 días calendario y serán aplicadas de forma progresiva, con el objetivo de evitar que todos los carriles sean cerrados al mismo tiempo y mantener la circulación vehicular. Ante ello, las autoridades recomendaron a los usuarios prestar atención a la señalización y considerar tiempo adicional para sus desplazamientos.

Los nuevos puentes estarán ubicados en las intersecciones con el jirón García García, calle Vicus, calle Doña Elsa y jirón Esteban Camere, en el distrito de Surco. Las estructuras buscan facilitar el cruce de peatones y mejorar las condiciones de seguridad en una vía donde anteriormente se habían reportado dificultades para atravesar de un lado a otro.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL DESVÍO? 🚛



Desde el 27 de agosto, inicia la primera etapa de la construcción de 4 puentes peatonales en la Vía Expresa Sur. Por ello, EMAPE implementará un plan de desvío.



📢Mira el video, conoce los cambios en la circulación. pic.twitter.com/m72RACRbsf — EMAPE - MuniLima (@EmapeMML) August 25, 2026

¿Cómo serán los desvíos?

El plan contempla tres etapas. La primera estará concentrada en las vías auxiliares y contempla el cierre parcial de dos carriles en ambos sentidos. En determinados puntos, los vehículos serán derivados temporalmente hacia la vía principal para luego retornar a las vías auxiliares.

Entre los recorridos afectados se encuentra el tramo República de Panamá-Paseo de la Castellana, donde los vehículos serán trasladados a la vía principal a la altura del jirón Carlos Sánchez Málaga y posteriormente retornarán a la auxiliar cerca de la avenida Alberto Samamé Dávila.

En el sentido Paseo de la Castellana-Ayacucho, los conductores pasarán a la vía principal a la altura del jirón Combate de Iquique y continuarán hasta el jirón Doña Nora, donde retomarán la vía auxiliar. También habrá modificaciones en los sentidos Ayacucho-Paseo de la Castellana y Ayacucho-Surco.

Asimismo, quienes circulen entre Surco y Los Próceres deberán considerar restricciones a la altura del pasaje Tunsho y la calle Los Reformistas. En estos sectores será especialmente importante seguir las indicaciones del personal encargado del tránsito.

Una obra que busca mejorar la seguridad

La construcción de los cuatro puentes peatonales responde a una necesidad que ya había sido advertida desde la puesta en funcionamiento de la Vía Expresa Sur. En meses anteriores, vecinos y peatones habían reportado dificultades para cruzar la vía y riesgos asociados al tránsito vehicular.

Durante las obras, Emape pidió a los conductores respetar la señalización, seguir las instrucciones del personal de tránsito y anticipar sus viajes para reducir el impacto de las restricciones.

Los desvíos generarán cambios temporales en uno de los principales corredores de Lima Sur. Aunque las obras buscan mejorar la seguridad peatonal con nuevos puentes, los conductores deberán afrontar modificaciones durante seis meses. Por ello, conocer con anticipación las rutas alternas y salir con tiempo será clave para evitar mayores complicaciones durante los 180 días de intervención.