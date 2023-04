Katy Ugarte dijo desconocer presuntos pagos a medios de comunicación para mejorar su imagen: "Ayer me he enterado"

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

La parlamentaria no agrupada, Katy Ugarte Mamani, sostuvo que desconoce la denuncia de un extrabajador de su despacho congresal, quien mencionó que se realizaban pagos a medios de comunicación en Cusco con el objetivo de mejorar su imagen.

De acuerdo a ello, Ugarte Mamani señaló a la prensa a su salida de la Comisión de Ética del Poder Legislativo que no "tenía conocimiento" de lo presentado en un programa dominical este fin de semana; en el que se indicaba que se había realizado una supuesta colecta para abonarle a los medios cusqueños para que resalten el trabajo de la exministra de la Mujer (MIMP).

Asimismo, mencionó que sus celulares se encuentran allanados por el Ministerio Público (MP) y que se enteró del hecho por el reportaje en su contra; negando las acusaciones que apuntan que habría entregado una cierta cantidad de dinero para que sea publicitada en la Ciudad Imperial.

"Son los excomunicadores que ya no trabajan en mi despacho. No tenía conocimiento, no hay algún documento, por lo tanto no tengo nada que responder. En ningún momento he pagado para hacer publicidad en Cusco. Mis teléfonos están allanados por la Fiscalía, ayer me he enterado sobre este caso", declaró.

"Pediré a la Fiscalía que los investigue"

En ese sentido, la extitular del MIMP, aseveró que solicitará inmediatamente que la Fiscalía de la Nación tome las acciones pertinentes e indague a los exmiembros del área de comunicaciones de su equipo en el Pleno para esclarecer las imputaciones mostradas en Cuarto Poder este domingo.

Por último, enfatizó que no ha "recibido ni un sol" para realizar dicha figura y buscará que se encuentre la verdad lo antes posible. "Voy a pedir que la Fiscalía los investigue, porque quiero que se sepa la verdad y ellos tienen que responder lo que están imputando. Jamás he recibido un sol", afirmó.

Investigada por recorte de sueldos

Por otra parte, el MP abrió una investigación frente a la exintegrante de Perú Libre y del Bloque Magisterial por la denuncia de que habría recortado el sueldo de sus trabajadores; siendo sindicada como presunta autora del delito de concusión.

A raíz de ello, se supo que los colaboradores que ejercían los cargos de personal técnico y asesores de la legisladora. dieron a conocer presuntos depósitos de 300 y 400 soles. Esto en sumatoria daba el monto de aproximadamente 2 mil soles, el cual, servía para mejorar su imagen.

De esta manera, Katy Ugarte mencionó que no tenía conocimiento sobre los presuntos pagos a los medios de comunicación en Cusco para mejorar su imagen. Pidió a la Fiscalía investigar a sus extrabajadores.