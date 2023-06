"Keiko Fujimori es la mejor candidata a la presidencia": Luis Galarreta coincide con Hernando Guerra García

En entrevista a Exitosa, el secretario de Fuerza Popular (FP), Luis Galarreta, coincidió con su copartidario Hernando Guerra García y dijo que Keiko Fujimori "es la mejor candidata a la presidencia del Perú".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el excongresista señaló que la ex primera dama se encuentra preparada para asumir el importante cargo.

Agregado a ello, puntualizó que FP también está desarrollando nuevas figuras políticas, en sus canteras, a fin de incorporarlas en las próximas elecciones.

"Estamos convencidos que Keiko es una extraordinaria candidata, además está superpreparada (...) Yo sí coincido con 'Nano', pero eso no quiere decir que Fuerza Popular no está trabajando, hay mucha gente joven que está preparándose", dijo a nuestro medio.

En esa línea, Galarreta Velarde aseguró que la lideresa de FP no puede ser comparada con Rafael López Aliga y Hernando de Soto, ya que de "lejos es mejor candidata".

Pese a ello, reiteró que el partido naranja no presentó la candidatura de Fujimori y solo se suscribe a la postura Guerra García, aunque recordó que Keiko rechazó la posibilidad de ser candidata en un presunto adelanto de elecciones, mas no en los comicios generales del 2026.

"Yo suscribo lo que ha dicho 'Nano'. Primero que 'Nano' no ha lanzado la candidatura porque eso ya se verá en su momento. No hemos hablado de la posibilidad de su candidatura en el 2026, lo que ella había señalado era que sí había un adelanto, ella no iba a postular", agregó.