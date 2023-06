Keiko Fujimori sobre posible candidatura presidencial: Critican los que no pudieron entrar a segunda vuelta

18/06/2023 / Exitosa Noticias / Política

La lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha dejado abierta la posibilidad de postularse por cuarta vez a la Presidencia del Perú en las elecciones generales de 2026. La hija del expresidente Alberto Fujimori afirmó que no renunciaría a su derecho de participar en futuros comicios.

En una entrevista con el diario Trome, Keiko Fujimori destacó que fue la primera mujer en llegar a la segunda vuelta electoral en su país. Afirmó que no había tomado una decisión definitiva, pero estaba decidida a no renunciar a su derecho a postularse.

Asimismo, cuestionó a sus críticos, señalando que si no puede ganarle a nadie, no debería haber problema en que ella se postule. Además, mencionó que los principales críticos son aquellos que no lograron llegar a la segunda vuelta en las tres últimas elecciones.

"Soy la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas en mi país. Y lo que quiero señalar más allá de la crítica es que yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho", dijo.

"Yo no he tomado esa decisión todavía, pero a mí lo que me sorprende y me hago esta pregunta porque los críticos dicen: 'Keiko no le gana ni al panetón'. Bueno, si no le gano a nadie cuál es el problema que yo postule y quienes más critican son aquellas personas que no pudieron entrar a una segunda vuelta las tres últimas elecciones", agregó.

A pesar de haber cuestionado posibles fraudes en las elecciones pasadas, Keiko Fujimori aclaró que su promesa de no postular en caso de un adelanto de elecciones no excluía su participación en un proceso regular. Afirmó que aún no había tomado una decisión definitiva sobre su postulación futura.

"He sido tajante en señalar que frente a un adelanto de elecciones yo no postularía, pero hacia adelante, hacia futuro no he tomado esa decisión", aseveró.

¿Dina Boluarte completará su mandato hasta 2026?

En cuanto al gobierno actual, Fujimori expresó dudas sobre si la presidenta Dina Boluarte cumplirá su mandato en 2026, debido a los desafíos que enfrenta el país, como el pronosticado fenómeno de El Niño. Criticó la gestión del Gobierno frente a este fenómeno y señaló la falta de certeza sobre cómo serán enfrentados los problemas futuros.

"Es que en nuestro país nunca se sabe. Por ejemplo, viene el fenómeno de El Niño, según los informes internacionales va a ser un fenómeno muy fuerte. Yo me pregunto, ¿qué cosa está haciendo este Gobierno? Además, la ministra de Agricultura tenía un presupuesto 'Punche Perú' de más de mil millones de soles y no lo ha ejecutado. Entonces, esa desesperanza va a generar problemas. Yo no sé qué puede pasar en nuestro país", manifestó.

En relación a su partido, descartó la posibilidad de una coalición de gobierno con la presidenta Boluarte y enfatizó que Fuerza Popular se ubicaría como una fuerza de "oposición constructiva". Explicó que su partido apoyaría las normas más importantes, pero también señalaría los errores del Gobierno. Propuso cambios inmediatos en el gabinete en lugar de esperar las censuras e interpelaciones que se prevén en las próximas semanas.

Con estas declaraciones, Keiko Fujimori ha dejado abierta la posibilidad de postularse nuevamente a la Presidencia del Perú en 2026, generando expectativas y planteando interrogantes sobre el futuro político del país.