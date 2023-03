11/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori Higuchi, reiteró que no será candidata a la Presidencia en las próximas elecciones generales, sin embargo, mencionó que en un futuro "no ha dicho nada".

Asimismo, dijo que no permitirá que aquellas personas de la extrema izquierda y extrema derecha la utilicen de "excusa" para no apoyar un adelanto de elecciones en el 2023 o 2024, ante la difícil coyuntura política y social que afronta el país.

"Yo lo que he dicho es que, si hay un adelanto de elecciones, yo no voy a candidatear, porque no voy a dejar que la extrema izquierda y extrema derecha me utilice como excusa para no aprobar el adelanto de elecciones. Pero del futuro yo no he dicho nada", se le escucha decir a Keiko Fujimori en un video difundido en las redes sociales, en donde participa en un evento con mujeres fujimoristas.

De esta manera, la hija del expresidente Alberto Fujimori no descartó seguir participando en los comicios del 2026. "Tampoco estoy diciendo que vaya a lanzarme. Lo que estoy diciendo es que, llegado ese momento, con mi familia, los dirigentes y con ustedes, las bases, decidiremos cuál es la decisión correcta", apuntó.

Miki Torres se pronuncia

En diálogo con Exitosa, el vocero político de Fuerza Popular, Miguel Torres, conocido como 'Miki Torres'', reiteró que la lideresa del fujimorismo, Keiko Fujimori, no postulará en un eventual adelanto de elecciones generales, aunque señaló que sí se podría presentar en las elecciones del 2026.

"Keiko Fujimori ha señalado que no va a participar como candidata en una elección que se genere como consecuencia del adelanto de los comicios. Ella está renunciando a su derecho de postular si se adelanta para el 2024, pero eso no quiere decir que en una siguiente elección se le quite ese derecho", declaró en Informamos y Opinamos.

El vocero del partido naranja aseguró que la mayoría de miembros del partido no están de acuerdo con que Keiko Fujimori no postule a la presidencia en caso ocurra un adelanto de elecciones para este año o en el 2024. En esa línea, mencionó que esperan que sí lo haga para el periodo 2026-2031.

"Keiko Fujimori me dijo: 'Miki, si yo pido el adelanto de elecciones, no es ético que participe de este adelanto", reveló Miki Torres. "[Entonces ella no va al adelanto, ¿pero después se vuelve a presentar?"] Probablemente y ojalá que lo haga. Los fujimoristas queremos que eso suceda", dijo en respuesta a Karina Novoa.