Kelly Portalatino: "Es el momento de no dar la espalda al pueblo soberano"

01/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La parlamentaria de la bancada de Perú Libre (PL), Kelly Portalatino Avalos, se pronunció acerca del debate sobre su proyecto de ley para que el adelanto de elecciones se desarrolle en 120 días.

En ese sentido, la extitular de la cartera de Salud (Minsa), sostuvo a través de sus redes sociales, luego de que se rechazara en el Pleno del Congreso la propuesta del presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, para llevar a cabo los comicios generales en diciembre de 2023 que es momento de "no dar la espalda al pueblo soberano".

De acuerdo a ello, Portalatino Avalos argumentó que PL de su correligionario, Jaime Quito Sarmiento, que será debatido mañana a las 10 a. m. en el Hemiciclo, permitirá que se eviten más "enfrentamientos entres hermanos".

"El dictamen de minoría, que convoca a elecciones generales en 4 meses y consulta popular si va o no una Asamblea Constituyente. Ahora es el momento de no dar la espalda al pueblo soberano, no más enfrentamientos entre hermanos".

¿Qué dijo Quito?

Quito Sarmiento indicó en el Pleno del Congreso de la República que es fundamental que se les "devuelva el poder al pueblo", con la finalidad de finiquitar la crisis política y social que acontece en la nación durante estos meses, para que sus demandas sean escuchadas.

"Señalar a todo el país, que, en estos días de largos debates en el Congreso, no se han logrado poner de acuerdo respecto a las fechas de 2024 o fines de 2023. El pueblo está exigiendo que nos vayamos ya y esa es una de las diversos pedidos que hoy solicitan y que acompaña la necesidad urgente de devolverle el poder".

Asimismo, reitero nuevamente el requerimiento de llevar cabo un referéndum para establecer si los peruanos desean o no una Asamblea Constituyente para modificar la Carta Magna de 1993.

"Hay que darle la oportunidad de que decidan si quieren o no una Asamblea Constituyente, vamos en este tiempo de receso, mañana a las 10 a. m. a escuchar a todos los portavoces, congresistas que deseen hablar con nosotros respecto a plantear un texto sustitutorio a lo que el pueblo hoy está exigiendo en la calle".