Margot Palacios arremete contra Waldemar Cerrón por pensión vitalicia de Alberto Fujimori: "Fue con su venia"

02/08/2024 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de la República, Margot Palacios, se pronunció a cerca de la situación del expresidente Alberto Fujimori y aseguró que su colega Waldemar Cerrón fue uno de los que apoyó la aprobación para otorgar la pensión vitalicia al exmandatario. "No se le debe dar este sueldo", precisó.

"Grandes privilegios" para Alejandro Fujimori

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, la parlamentaria indicó que desde el Parlamento se dan "grandes privilegios" a quien calificó como "genocida", Alberto Fujimori.

"No hay que olvidar que en esa Mesa Directiva también está el señor Waldemar Cerrón, y eso también es muy lamentable, con la venia de este señor se ha aprobado darle, a un sentenciado, que no se le debe dar este sueldo (pensión vitalicia)", dijo a la prensa, este viernes 02 de agosto.

De tal modo, Palacios lamentó que con el apoyo de Waldemar Cerrón, el Congreso haya aprobado otorgar la pensión vitalicia al exmandatario. Según detalló, Fujimori no debe recibir dicho subsidio, debido a que "violó los derechos humanos". "No se le debe dar este sueldo que constitucionalmente corresponde a expresidentes, pero no a un genocida, dictador", agregó.

Exige pago de reparación civil

En tal sentido, la parlamentaria recordó y rechazó que Fujimori no haya realizado el pago de la reparación civil que debe al Estado peruano por los delitos que cometió durante su último gobierno.

"Se tiene que revisar si es legal y legítimo, la forma como se le está entregando este sueldo vitalicio cuando hay que entender que sentenciados no lo pueden hacer. Él ha sido sentenciado entonces ¿Dónde está la ley?, para algunos la ley sí es, para otros no", manifestó Margot Palacios.

Presidente del Congreso sobre pensión vitalicia de Fujimori

Cabe mencionar que, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, confirmó que Alberto Fujimori debe cobrar en julio su pensión vitalicia de S/15.600 y señaló que no habrá ninguna votación ni intervención parlamentaria.

Sin embargo, señaló que cualquier congresista podría impugnar la decisión administrativa del Poder Legislativo. En caso la respuesta sea denegatoria, se podría llegar hasta el Poder Judicial.

"A la fecha, la transferencia a la cuenta señalada por el señor Fujimori, se debe de haber hecho ya efectiva. Eso ya ha sido autorizado hace unos 15 a 20 días. (...) Él debería de cobrar ahora el mes de julio", declaró para la prensa.

De esta manera, la parlamentaria Margot Palacios arremetió contra Waldemar Cerrón por la aprobación de la pensión vitalicia de Alberto Fujimori y se evidenció su molestia por la medida que tomó el Parlamento.