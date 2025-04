María del Carmen Alva condena pedido de asilo a Brasil de Nadine Heredia: "No hay perseguidos políticos"

Nadine Heredia sorprendió al Perú entero al ingresar a la Embajada de Brasil en el Perú sobre la tarde de este martes 15 de abril. Este hecho se da luego que el Poder Judicial la condenara, junto con su esposo Ollanta Humala, a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos.

Como era de esperarse, este hecho generó las reacciones de diversos personajes políticos de nuestro país como fue el caso de María del Carmen Alva. La congresista lamentó lo sucedido pese al pronunciamiento del Poder Judicial.

En esa misma línea, la integrante de la bancada de Acción Popular hizo un comentario irónico donde recordó que la esposa de Pedro Castillo Terrones tuvo un comportamiento similar cuando el expresidente fue capturado tras el intento de golpe de estado que realizó en diciembre del 2022.

La congresista María del Carmen Alva cuestionó que Nadine Heredia haya ingresado a la embajada de Brasil y solicitado asilo: "No es perseguida política" Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/1g0A1S0Oys

Además, María del Carmen Alva descarta que las relaciones diplomáticas entre Perú y Brasil se vean perjudicadas por los recientes acontecimientos. Por último, la parlamentaria dejó en claro que a pesar de la solicitud de la exprimera dama, pone en duda de que esta se haya convertido en una perseguida política.

"Cuando piden un asilo siempre es complicado. Veremos que va decir el país porque aquí Nadine Heredia también está sentenciada y debe cumplir su condena. No es como en el caso de la esposa de Castillo y no deberían darle un asilo porque acá no hay perseguidos políticos", añadió.