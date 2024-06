María del Carmen Alva defiende desaprobación de la presidenta Dina Boluarte y rechaza ideas de vacancia

10/06/2024 / Exitosa Noticias / Política

La congresista María del Carmen Alva se pronunció al respecto de los resultados de la última encuesta de Datum y defendió que solo el 5% de la población peruana aprobara la gestión de la presidenta de la República Dina Boluarte. Además, señaló que una posible vacancia solo desestabilizaría al país, que ya se encuentra debilitado.

"El Perú no aguanta una vacancia"

La parlamentaria no agrupada se refirió al estudio de opinión de Datum sobre la apreciación pública del mandato de Dina Boluarte y mencionó que, aunque no se encuentra contenta con el Gobierno y sabe que no es la mejor mandataria, recurrir a nuevas elecciones no es una opción .

"Venimos de un Gobierno que ha pasado por muchas crisis y un autogolpe. No es fácil. Este Gobierno que asumió la presidencia viene desgastado, pero la verdad es que este país no resiste otro cambio de presidente, otra vacancia cuando faltan dos años", declaró.

En ese sentido, María del Carmen Alva indicó que, con trabajo, la presidenta Boluarte podrá mejorar su imagen. "Lo que tiene que hacer la presidenta es trabajar y poner buenos ministros, ya que hemos estado paralizados durante el Gobierno de Pedro Castillo", declaró.

La presidenta con peor popularidad

La desaprobación de la presidenta de la República, Dina Boluarte, sigue en aumento. La última encuesta realizada por Datum revela que la población no se encuentra nada contenta con su gestión, ya que en los últimos días su aprobación cayó el 5%, una cifra histórica para un mandatario del Perú.

En entrevista con Exitosa, la gerenta general de Datum, Urpi Torrado, confirmó que Boluarte Zegarra cuenta con el 5% de aprobación, siendo esta la cifra más baja que un presidente ha podido registrar en el Perú desde 1980.

"En años donde hemos tenido hiperinflación o terrorismo, (...) distintas crisis políticas, que no han faltado desde 1980 hasta la fecha, igual nunca se había registrado una popularidad tan baja", declaró a nuestro medio.

Asimismo, precisó que, si bien los demás presidentes que gobernaron el país arrojaban una similar desaprobación, esto era durante el tercer y cuarto año, no como con la actual mandataria, quien registró dicha cifra desde que inició su gestión.

"Ninguno llegó a 5% pero aún, los presidentes con baja popularidad, el desgaste se ve a partir de tercer o cuarto año, en el caso de (Alan) García igual fue más hacia el final que al comienzo", explica.

De esta manera, la congresista María del Carmen Alva defendió la histórica desaprobación de la presidenta Dina Boluarte y rechazó cualquier idea de vacancia.