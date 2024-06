Rafael López Aliaga ante cuestionamientos a su gestión: "Estoy contento y tranquilo con mi conciencia"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre los cuestionamientos a su gestión y a un proceso de revocatoria ciudadana que se promueve en su contra. Según aseguró, se encuentra "contento y tranquilo con su conciencia".

Mediante declaraciones a los medios de comunicaciones, el burgomaestre ratificó su promesa de campaña y que aseguró que trabaja para convertir a la ciudad de Lima en lo que denominó una "potencia mundial".

"De mi gestión estoy contento. Estoy tranquilo con mi conciencia. No soy político [...] Potencia mundial es que la gente coma, una potencia mundial tiene que pensar en el caso de una ciudad en escombros como es Lima, la gente no come, una ciudad es potencia mundial darle agua a la gente", señaló en declaraciones a la prensa.