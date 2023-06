Martín Vizcarra: "Si las elecciones son este año, no puedo ser candidato porque estoy inhabilitado"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que si este año se realizan las elecciones presidenciales no podría ser candidato porque fue inhabilitado por el Congreso.

En diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el exmandatario calificó de abusiva e inconstitucional la decisión del Parlamento.

Sin embargo, exjefe de Estado mencionó que ha accionado todos los recursos permitidos por ley a fin de revertir su inhabilitación. Así, aseguró que llegará hasta instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos con tal propósito.

En ese sentido, indicó que la decisión del Congreso fue una "venganza política" al haber dipuesto su inhabilitación sin ningún proceso judicial ni sentencia en su contra.

"Yo he sido inhabilitado por una venganza política porque no tengo ningún proceso judicial, no tengo sentencia judicial y, sin sentencia alguna del poder judicial, el Congreso me ha inhabilitado solamente para sacarme de la competencia política", manifestó.