"Me allano a toda investigación": Congresista Flor Pablo tras pedido de la PGE por presunto peculado

La congresista de la República, Flor Pablo Medina, se pronunció tras el pedido de la Procuraduría General del Estado (PGE) de iniciar diligencias preliminares en su contra y anunció que se allanará a la investigación del caso.

Las palabras de la mencionada parlamentaria tuvieron lugar a través de sus redes sociales, donde aseguró que ha desempeñado el cargo de legisladora con suma transparencia. De hecho, dio a conocer que antes de la mencionada solicitud, ya había pedido a la Comisión de Ética investigarla.

"He tomado conocimiento de que la PGE ha solicitado se me investigue. Me allano a toda investigación para evidenciar que siempre me he conducido con transparencia y en estricto respeto del uso de los recursos públicos. Por eso, antes de que se realice cualquier denuncia, solicité a la Comisión de Ética se me investigue de oficio", se lee en la mencionada publicación de X.