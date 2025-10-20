Gustavo Salcedo se arrepintió y pidió disculpas a Maju Mantilla y Christian Rodríguez tras escandalosa situación

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Hizo mea culpa! Gustavo Salcedo se mostró arrepentido y pidió disculpas a Maju Mantilla y su exproductor, Christian Rodríguez, por el escándalo en el que se han visto envueltos tras sus declaraciones. Además, pidió que se deje de especular respecto a la relación que mantiene con la madre de sus hijos.

Gustavo Salcedo arrepentido con Maju

Gustavo Salcedo, tras días de silencio y exposición mediática, se pronunció públicamente sobre el tormentoso hecho que acaparó portadas de espectáculo el que señaló que su aún esposa Maju Mantilla sostenía una relación extramatrimonial con su exproductor Christian Rodríguez, desde 2023.

En primer lugar, el empresario abrió su corazón y expresó estar arrepentido por lo que en su momento afirmó motivo por el cual pidió disculpas retractándose luego de varias semanas de controversia, en los que también fue acusado por el peridodista Christian Rodríguez de agredirlo en plena vía pública.

Cabe resaltar que, a diferencia de anteriores ocasiones en las que fue abordado por la prensa para que se manifieste por lo suscitado, en esta oportunidad Salcedo se mostró con un tono más sereno y buscó enmendar sus errores.

"Pedirle disculpas primero a Maju porque a raíz de esos audios se han dicho muchas cosas que no son ciertas, se han exagerado. Esa es mi responsabilidad la asumo por ese error. La verdad que lamento mucho el daño que esto ha generado", manifestó a un programa de espectáculos.

En tal sentido, resaltó que con la exreina de belleza tienen "una buena relación como padres" y con respecto a sus hijos aseguró que es "una tenencia compartida". "Lo mejor para mí que es mis hijos estén con su mamá", acotó Salcedo.

Extiende disculpas a Christian Rodríguez

Durante su pronunciamiento público aprovechó la ocasión para referirse sobre lo que había generado muchas especulaciones respecto a su estado emocional en referencia a ello reveló: "Definitivamente las cosas no están bien porque no me hace nada de gracia que la señalen a Maju (...) yo no tengo ningún problema psiquiátrico, ni psicológico".

"La situación se salió de control, se salió de las manos, pido también disculpas públicamente a Christian, mi intención no era esa fue una decisión que también se salió de control, pero ya creo que fue suficiente", señaló.

