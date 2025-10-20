Abogado de Ollanta Humala sobre fallo del TC en el caso Cócteles: "Me parece una decisión adecuada"

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, respaldó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de dejar sin efecto todos los actos precedentes en la investigación contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles.

"Me parece una decisión adecuada"

La reciente resolución del Tribunal Constitucional que declaró fundada la demanda de habeas corpus que deja sin efecto todos los actos precedentes a la investigación contra Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos, podría marcar un precedente para otros casos que involucran el mismo delito con la empresa Odebrecht, tal como el caso de Ollanta Humala.

Al respecto, el abogado del expresidente, Wilfredo Pedraza, indicó que la decisión del TC es una "posibilidad", mas aun no cuenta aún con las consecuencias de este fallo favorable de Fujimori respecto a otros casos como el de su patrocinado.

"Será una situación que también alcance o pueda alcanzar, no sé si en todos los efectos o en parte al señor Humala quien purga una detención arbitraria", señaló.

La defensa legal de Keiko Fujimori ha obtenido una resolución favorable para la lideresa del partido político Fuerza Popular en donde los votos, por mayoría, por parte de Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez resolvieron declarar "nulas y sin efecto" las resoluciones que declararon fundados contra Fujimori por los delitos de lavado de activos y de organización criminal.

"Me parece una decisión adecuada porque, en el fondo, lo que se trata es discutir si un hecho ocurrido antes del 2019 debía ser delito o no de lavado de activos cuando este vinculado con una campaña política.

Como se recuerda, el pasado 15 de abril, el exmandatario Humala fue condenado por el Poder Judicial, junto a la ex primera dama Nadine Herida, a 15 años de prisión efectiva por encontrarlos culpables por los delitos de lavado de activos agravado por recibir aportes a su campañas políticas de 2006 y 2011, del gobierno venezolano de Hugo Chávez y la empresa brasileña Odebrecht.

Fujimori logró sentencia favorable

El abogado de Ollanta Humala ha respaldado la decisión del TC a favor de Fujimori por indicar que el fundamento del habeas corpus son aportes de campaña antes de que fuera considerado como un delito de financiamiento ilegal.

"En el derecho penal hay reglas universales bastante claras. La más importante aquella que establece que hay delito cuando en el momento de la comisión de un hecho, la ley penal lo describe como tal, de manera, clara y taxativa"

Para precisar, el TC no está declarando la inocencia o culpabilidad de Fujimori sino "constatando la inviabilidad" de la imputación pues al momento de los hechos, este no se consideraba como un delito.