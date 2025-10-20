APP retira iniciativa que permitía la deducción tributaria de los gastos provenientes de la extorsión

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El partido político Alianza Para el Progreso (APP) retiró la iniciativa del congresista Luis Cordero Jon Tay, la cual buscaba que se permitiera la deducción tributaria de los gastos provenientes de la extorsión a contribuyentes.

APP retira proyecto de ley de Luis Cordero

El pasado jueves 16 de octubre, el parlamentario de la bancada de Alianza Para el Progreso, Luis Cordero Jon Tay, presentó un proyecto de ley para que contribuyentes puedan descontar pagos por extorsión en el impuesto a la renta. Ello, en un panorama de crisis de seguridad ciudadana y política que atraviesa el país.

Ahora, el últio domingo 19 de octubre, la agrupación política APP ha retirado dicha iniciativa legislativa N°12793/2025-CR. El documento que generó de inmediato una ola de críticas y un masivo rechazo, por sectores políticos y especialistas tributarios, fue retirado a través de un oficio dirigido al Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno.

Cabe resaltar que, el retiro oficial del proyecto de ley fue formalizado mediante oficio por el vocero de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, quien señaló que "a efectos de evitar mayores distracciones en la agenda parlamentaria" se solicitaba el retiro del proyecto y su archivo.

Documento de APP para el retiro del proyecto de ley

¿De qué trataba la iniciativa legislativa de Cordero Jon Tay?

La iniciativa legislativa que propuso el parlamentario, que pertenece al mismo partido del presidente José Jerí, se establece "modificar el literal d del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta".

Además, en el artículo 2 este proyecto de ley se detallaba que tenía como finalidad que aquellos contribuyentes que son víctimas del delito de extorsión "puedan acreditar las pérdidas extraordinarias a través de una declaración jurada con firma legalizada". Ello para de esta manera "proteger su vida, seguridad e integridad física y la de su familia".

Cabe resaltar que, esta medida buscaba formalizar las pérdidas económicas como parte del cálculo tributario mediante la presentación de una declaración jurada y evidencia documental del delito.

El proyecto de ley de Cordero Jon Tay

Sin emabrgo, en caso la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) determinaba que la información brindada por el contribuyente era falsa podría presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público.

