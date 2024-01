Ministerio de Economía: Renuncia viceministro de Hacienda José Carlos Chávez tras rumores de cambios

El viceministro de Hacienda en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Carlos Chávez Cuentas, presentó su renuncia hoy a dicha cartera, luego de ocupar el cargo desde el diciembre del 2022.

De acuerdo información obtenida por El Comercio, el viceministro de Economía, Zósimo Juan Pichihua Serna, no ha presentado hasta el momento, su carta de renuncia.

De tal modo, se conoce que esta decisión procedió, luego de que hace unos días, el ministro de Economía, Alex Contreras confirmara que habrían cambios en el MEF, incluida la salida de los viceministros.

Además, denotaron que en los próximos días el ministro Alex Contreras, estará nombrando a quien reemplazará a José Carlos Chávez como viceministro de Hacienda.

Cabe mencionar que, Chávez Cuentas ya había ocupado dicho cargo entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, año en el que pasó a ser presidente ejecutivo del Banco de la Nación.

Asimismo, el economista de profesión fue subdirector de Desarrollo Social, Dirección de Presupuesto Temático de la Dirección General de Presupuesto del MEF, entre setiembre de 2010 y febrero de 2012.

Como se recuerda, el último jueves 4 de diciembre, Alex Contreras negó haber renunciado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y aseguró que se siente "cómodo" trabajando en el Gabinete Ministerial.

En conversación con la prensa, el ministro de Economía indicó que continúa enfocado en trabajar por el país y revertir la recesión que albergó al Perú durante el 2023.

"Me siento cómodo trabajando y como lo dije desde un inicio, estos son cargos de confianza. En ese sentido, uno no piensa en temas como renuncia sino en seguir trabajando para el Perú. No he presentado nada. La reunión de ayer ha generado algunos rumores, pero como les menciono seguimos trabajando", expresó.