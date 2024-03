Ministra de Cultura cuestiona investigación contra Dina Boluarte por caso Rolex: "¿Es porque es mujer?"

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, criticó la investigación iniciada contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el caso Rolex y denunció que la mandataria no ha podido estar tranquila desde que asumió el Ejecutivo porque "siempre hay algo sale".

En entrevista para Canal N, la titular del Mincul sostuvo que anteriores jefes de Estado no han sido investigados por lucir relojes costosos, por lo que, en esa línea, cuestionó si dichos señalamientos se debían a que la presidenta era mujer.

"Desde el punto de vista político, creo que desde que ella ha asumido, no está tranquila o no está tranquilo el Gobierno porque siempre hay algo que va saliendo. Entonces, me pregunto: ¿Es porque es mujer? No recuerdo que en otras gestiones se haya visto los relojes de otros presidentes", declaró.