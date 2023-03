Ministra de Salud anuncia que en tres meses presentará 50 centros preventorios de cáncer en todo el país

07/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, informó que en tres meses presentará 50 centros preventorios de cáncer en todo el país, con el objetivo de que los ciudadanos se puedan realizar exámenes médicos preventivos para evitar padecer de esta enfermedad.

"El cáncer es un gasto de bolsillo. No solo familiar, sino del país. En tres meses debo estar presentando al país 50 preventorios donde todos vamos a poder ir y podernos sacar un examen rápidamente. En mujeres, la primera causa es el cáncer de mamas, en varones cáncer de próstata y de estomago", declaró la funcionaria Gutiérrez en entrevista con Exitosa.

Asimismo, señaló que el Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, debe de invertir en el sector Salud. Además, consideró que los titulares de las diferentes carteras ministeriales y de los diversos poderes del Estado deben de impulsar medidas a favor de la adquisición y entrega de los insumos necesarios a los centros de salud.

"Necesitamos trabajar. Si no tengo las herramientas, los insumos ¿Cómo salvo a otras personas? La vida no tiene precio, tenemos que invertir en la salud y quien no lo entienda pienso que deberíamos dar un paso al costado", manifestó.

La ministra Gutiérrez también informó que busca implementar proyectos de ley para mejorar la infraestructura de los centros de salud, y la compra de recursos que necesiten los establecimientos médicos.

"Nosotros estamos trabajando un proyecto de ley donde se acorten los procesos para los temas de infraestructuras y las compras", informó la titular del Ministerio de Salud.

Asimismo, la titular del Ministerio de Salud considero que dicha cartera debería de ser como el Banco Central de Reserva (BCR), en donde los funcionarios son designados por un determinado tiempo.

"Mi sueño, luego de haber recorrido tantos años es que el Ministerio de Salud debería ser como el banco central, 4 años de estabilidad con sus requisitos técnicos que puedan ayudar a resolver", manifestó.