Ministra de Vivienda tras cruzar la inundación de Piura en tina: "Me ganó la intención de entender lo que viven"

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, explicó que fue trasladada en una tina para cruzar la inundación registrada en Piura debido a que quiso entender lo que viven los habitantes de la región en medio de las intensas lluvias.

"Dirigente me lo pidió"

Pérez de Cuéllar Lubienska se disculpó por las imágenes registradas sobre ella en dicha situación y contó que su objetivo fue atender el pedido que le hizo una dirigente de la zona llamada "Ruth".

"Si yo he ofendido a alguien, lo lamento, no ha sido mi intención. Mi única intención fue responder al clamor de Ruth, porque se llama Ruth, no es cualquier dirigente, se llama Ruth. Ella, con las lágrimas en los ojos, me pidió y me dijo 'ministra, venga, vea como nos sentimos, experimente usted como nos sentimos'", declaró ante la prensa.

En esa línea, la titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) señaló que, tras la solicitud que le hizo la mencionada mujer, le "ganó" la intención de entender lo que afrontan los pobladores y descartó que haya querido herir susceptibilidades.

"Soy madre y soy peruana antes de ser política, y me ganó la intención de subirme y entender lo que ellos viven, pero en ningún momento fue mi intención herir alguna susceptibilidad de algún hermano y hermana de Piura", precisó.

"No ha sido mi intención"

La ministra manifestó que, así como hubo este tipo de grabaciones, también existen otros registros donde se le ve a ella compartiendo momentos difíciles con los ciudadanos piuranos.

"Así como ha habido esa imagen, también ustedes [prensa] han podido ver otras imágenes donde yo he estado con ellos, compartiendo, abrazada con ellos, donde ellos vienen y me cuentan sus problemas", señaló.

Asimismo, recalcó las disculpas del caso si es que sus acciones resultaron ofensivas. Según dijo, no tuvo la finalidad de herir, ni aprovecharse de su posición como titular del MVCS.

"Si yo he ofendido a algún hermano y hermana de Piura, por favor, discúlpenme [...] No ha sido mi intención, en ningún momento, herir; ni mucho menos aprovechar políticamente, ni abusar, ni hacerme sentir que yo soy alguien más que ellos", afirmó.

¿Qué sucedió?

Cabe recordar que la ministra Pérez fue transportada en una tina por algunos pobladores de Piura para cruzar una zona afectada por las lluvias. Los hechos sucedieron en el distrito Veintiséis de Octubre, ubicado en la citada región.

La titular del sector había llegado hasta esta zona para ver el estado de emergencia en el que se encuentran las personas debido a los deslizamientos que han ocurrido en los últimos días.

De esta manera, ahora la ministra de Vivienda se pronunció ante los medios y aseguró que una dirigente le pidió que cruce la inundación de Piura en una tina, a lo cual dice que accedió porque le "ganó la intención de entender lo que viven".