Ministro Ángel Manero sale de licencia por "motivos personales" tras afirmar que Perú no pasa hambre

El Gobierno de Dina Boluarte otorgó licencia sin goce de haber al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, por "motivos personales" tras sus polémicas declaraciones al haber asegurado que en Perú, los pobladores no pasan hambre. "Se come de manera contundente", precisó.

A través de la Resolución Suprema N° 175-2024-PCM, la cual se publicó este jueves 08 de agosto, en el Boletín de Normas Legales en el Diario Oficial El Peruano, el Ejecutivo oficializó dicha medida.

De tal modo, se conoció que el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) obtuvo la licencia sin goce de haber por el período establecido del 09 al 12 de agosto del 2024; ello justificando "motivos personales", sin especificar detalles.

En tal sentido, el Gobierno de Boluarte Zegarra encargó el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego en tanto dure la ausencia del titular, al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini Montes. Esta medida desde el 09 de agosto mientras dure dicha ausencia.

Cabe mencionar que, la resolución suprema fue refrendada por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, y la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra.

Como se recuerda, en conferencia de prensa de la PCM, el titular del Midagri se pronunció con respecto a un informe que emitió la Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cual reveló que, durante el año 2023, más de 17 millones de peruanos pasó hambre.

Al respecto, sostuvo que los medios periodísticos abordaron la noticia de manera "tremendista", puesto que, según indica, la institución no se refería a la sensación física de querer consumir alimentos, sino a inseguridad alimentaria, que es cuando uno consume alimentos poco nutritivos.

"Tenemos que decir que en el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que muchas veces no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable", declaró Manero en la conferencia.