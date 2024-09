Ministro del Interior insiste en que voz de audios comprometedores no es suya: Ya negué todo

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que la voz en los últimos audios comprometedores en un dominical sea suya. "Ya he negado todo", dijo sobre las presuntas conversaciones con 'Culebra'.

Durante el balance sobre un operativo en Lima Este, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) fue consultado por las nuevas conversaciones reveladas por Cuarto Poder este fin de semana. Una vez, miembro del Ejecutivo negó haber realizado las declaraciones que ahora se le atribuyen.

"Yo ya he declarado al respecto y he negado todos los audios. Eso está a disposición de mi abogado, yo ya no me voy a referir sobre ese tema porque está sujeto a investigación. (...) Nosotros vamos a esperar las pericias correspondientes para poder pronunciarnos", declaró para los medios.