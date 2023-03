Ministro José Tello sobre Puno: "Estamos buscando el diálogo, pero allá hay gente muy radical"

07/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro de Justicia, José Tello, sostuvo este martes 7 de marzo que el gobierno esta intentando establecer un diálogo con los pobladores de Puno, pero esto se estaría viendo frustrado por personas radicales que intervienen y coaccionan a quienes si quieren dialogar.

Durante la entrevista con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el titular del Ministerio de Justicia (MINJUSDH) afirmó que el gobierno ha estado intentando entablar conversación con los manifestantes, indicando que esta es una acción diaria y permanente que requiere de la colaboración de "personas relevantes".

"Estamos buscando el diálogo con diferentes actores, es algo progresivo, algo de ganar el día a día. Pero también hay que tener en cuenta de que allá ellos tienen gente muy radical que perturba este diálogo y que coaccionan a las personas que quieren dialogar", declaró en nuestro medio.

Tello indicó que las autoridades regionales y municipales tienen que ser conscientes de que es necesario atender los pedidos de su población y no negarse a actuar de manera colaborativa con el gobierno central.

"Las autoridades regionales y municipales a estas alturas no pueden ser tan inconscientes -por no emplear otro término- de no querer atender las necesidades de su población. [¿No quieren hablar con ustedes?] Algunos que han querido hablar han sido claramente maltratados", agregó el ministro.

Sobre acciones del Gobierno Central

Asimismo, dio cuenta de la necesidad de una acción conjunta entre el gobierno nacional, regional y local. Según sus declaraciones, las autoridades electas deben de asumir la responsabilidad de su cargo y dejar de lado las cuestiones ideológicas para poder ponerse "manos a la obra" con el gobierno nacional.

En esa línea, refirió que aunque el trabajo en las zonas rurales como Puno es complicado, el gobierno ha estado enviando víveres y productos alimentarios para ayudar a la población más vulnerable.