Ministra de Salud sobre madres aymaras en protestas: "No me parece justo exponer así a los niños"

07/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, se refirió este martes 7 de marzo a las madres aymaras presentes en las protestas en Lima y consideró que "no es justo" exponer de esa forma a los menores de edad.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la titular del Ministerio de Salud (MINSA) cuestiono el accionar de las madres al afirmar que llevar a los menores a las manifestaciones fue una falta grave ya que "no se debería llevar a una criatura ahí".

"Nosotras las mujeres estamos acá no solamente para cumplir con nuestro rol, sino que hay que garantizar la seguridad de nuestros hijos. (...) ¿El niño porque no sabe hablar, porque no decide...lo voy a exponer a tal situación? Esa es una falta total, una falta de amor a su familia", declaró en nuestro medio.

Gutiérrez indicó que los temas políticos se deban tocar en esos escenarios y refirió que mientras las manifestaciones continúen las autoridades no podrán desarrollar las acciones de mejora a nivel técnico que tiene planeado para todas las regiones del Perú.

Respecto a la declaración del ministro de Educación, menciono que, si bien no fue la mejor reacción, comprende que Óscar Becerra estaba mostrando su indignación ante la situación.

"Muestra su indignación. Tal vez no sea la forma, pero muestra su indignación. Lo único que te puedo decir es que tenemos que trabajar juntos", agregó.

Ministra de Salud habla sobre lo que ocurrió con madres aymaras

Sobre posible renuncia de Dina Boluarte

Ante la posibilidad de que la jefa de Estado Dina Boluarte renuncie, mostró su preocupación por los efectos que se podrían producir pues argumenta que la crisis social y política que se atraviesa el país continuaría aún más tiempo.

"Sabemos todos los peruanos que si renuncia (Dina Boluarte) que viene. ¿Cuánto más vamos a estar en crisis? ¿Cuánta perdida más para el país?", cuestionó la ministra.

De acuerdo a sus declaraciones, la mejor forma de gobernar sería tener a un gobierno de transición ordenado que permita que los proyectos públicos continúen encaminados y se puedan ejecutar.

"Para un solo hospital de Puno tengo un presupuesto de 350 millones que no lo he tocado. (...) Estoy esperando que esto se pacifique para poder arrancar. Mañana dejo de ser ministra ¿y ese recurso? Necesito que me den la oportunidad para acelerar el paso para poder integrar las regiones y darles solución a los temas de salud", manifestó Gutiérrez.