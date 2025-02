Muñante pide a Salhuana ceder terrero de playa Santa María a entidad que pueda "darle un mejor uso"

12/02/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Alejandro Muñante habló sobre la polémica que desató la presunta construcción de una sede parlamentaria en la playa Santa María. El parlamentario de Renovación Popular exhortó al presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, a que dicho terreno sea destinado a otra entidad que lo requiera y pueda darle "un mejor uso".

Muñante exhorta a Salhuana evaluar cesión de terreno

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el legislador indicó que, si bien el titular del Parlamento descartó la idea de construir una sede del Congreso en el referido lugar, lo más viable sería donar el espacio a otra entidad. Muñante sugirió que el Legislativo debería priorizar la creación de leyes y no "sus propias comodidades".

"Si bien el presidente del Congreso ha descartado la construcción de una sede parlamentaria en un terreno de playa cedido por la SBN, le exhorto a evaluar la cesión de dicho bien a otra entidad que lo requiera y que podría darle un mejor uso, ya que el Congreso debe tener la prioridad de hacer leyes en beneficio de la población y no buscar sus propias comodidades", manifestó en un inicio.

Además, remarcó que los parlamentarios no toman decisiones que le competen exclusivamente a la Mesa Directiva, tales como los trámites administrativos. No obstante, aseguró que sí pueden fiscalizar la gestión de los recursos dentro del Congreso, y determinar si los gastos que se realizan son realmente viables o no.

"Debo ser enfático en afirmar que los congresistas no decidimos sobre asuntos administrativos, eso le compete a la Mesa Directiva, pero sí podemos ser fiscalizadores de la correcta gestión de nuestros recursos y rechazar siempre cualquier gasto innecesario que no atienda a las verdaderas y urgentes necesidades del Parlamento", puntualizó

Salhuana descartó construcción de sede parlamentaria

En declaraciones para la prensa, Eduardo Salhuana fue consultado por este asunto en particular. El titular del Parlamento aseguró que no se planea la construcción de un centro de esparcimiento en Santa María y solo se buscaría realizar un cerco perimétrico para un estudio arqueológico, algo que exigiría el Ministerio de Cultura.

"No hay ningún proyecto vinculado a lo publicado en un diario local. Se habló de un centro de esparcimiento en la playa y no es correcto. Efectivamente, la Superintendencia de Bienes Estatales entregó ese local para fines institucionales del Congreso, y en este momento la directiva pretende garantizar hacer un cerco perimétrico", manifestó.

Tras las declaraciones de Salhuana, Alejandro Muñante decidió pronunciarse al respecto. El legislador le pidió que evalúe la posibilidad de destinar el terreno de la playa Santa María a una entidad que pueda otorgarle "un mejor uso".