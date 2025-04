Otárola niega haber filtrado información sobre Boluarte: "Cree que soy la bestia negra responsable de sus males"

En una reciente entrevista, el otrora jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se refirió a la presidenta Dina Boluarte y a su actual equipo ministerial. En ella, el también exabogado defensor de la mandataria aseguró no tener relación alguna con las investigaciones en contra de su exjefa y arremetió duramente contra su sucesor y los titulares de Educación e Interior.

En primer lugar, el letrado enfatizó que la jefa de Estado debe enfocarse en gobernar y no en emitir mensajes de odio hacia la ciudadanía. En esa línea, calificó a Morgan Quero de "ágráfo", a Gustavo Adrianzén de "fantasma", y también se refirió a un ministro del Interior como "pirañita"; sin embargo, no se trataría de Julio Díaz Zuleta, sino de su antecesor, Juan José Santiváñez.

Más adelante, quien en algún momento fue un defensor firme de la presidenta, cuando aún ejercía funciones desde la Casa de Pizarro, insistió en que Boluarte debe dejar de lado los discursos confrontacionales y centrarse en garantizar la gobernabilidad.

Otárola también afirmó no tener vínculo alguno con la filtración de información desde las cuentas de iCloud, desde donde habrían salido los selfies de Boluarte y otros detalles privados. Asimismo, recalcó no tener ninguna relación con actores clave como la fiscala Marita Barreto o el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado.

"Yo creo que hay un sentimiento de odio, de venganza, que no ha sido superado, ni le ha permitido entender a la señora presidenta. Ella cree que soy la bestia negra, que soy responsable de todos sus males y en este momento aprovecho para sostener lo siguiente: Yo no tengo sus cuentas iCloud, no me reuno con sus exasistentes, no conozco a Colchado, a Marita Barreto, osea no tengo ninguna relación con estas personas", destacó.