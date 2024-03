Paolo Guerrero: ¿Roberto Mosquera dejará de ser entrenador de la UCV? Esto reveló Richard Acuña

El presidente de la Universidad César Vallejo (UCV), Richard Acuña, se pronunció sobre el futuro de Roberto Mosquera tras la derrota 2-0 ante Sport Boys. ¿Paolo Guerrero se queda sin técnico?

En declaraciones a la prensa, el mandamás del cuadro trujillano aseguró que existe una preocupación por el presente del equipo y espera que puedan revertir el mal momento en las próximas fechas.

Asimismo, Acuña evidenció su molestia con el arbitraje en el partido ante los 'rosados' y se refirió a la dura entrada de Juan 'Chengue' Morales contra Paolo Guerrero.

"Los árbitros están tratando de hacer su trabajo. Lamentablemente, nosotros no hemos sido afortunados. Yo creo que la patada que le metió el 'Chengue' a Paolo en el primer tiempo era roja. En el primer gol creo que se apoyaron sobre Loyola. Entonces, yo creo que hay errores que no están perjudicando, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros debemos demostrar dentro del campo", concluyó.