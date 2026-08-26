Partido del Buen Gobierno será una oposición responsable al mandato de Fujimori, afirma diputado: "No hay el deseo de obstruir la gestión"

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el diputado del Partido del Buen Gobierno, Luis Quispe Candia, aseguró que su bancada ejercerá una oposición responsable frente a la gestión de la presidenta Keiko Fujimori y descartó que exista una intención de obstruir al Gobierno.

Partido del Buen Gobierno evaluará interpelaciones

Quispe Candia explicó que la posición de su agrupación política es actuar con responsabilidad y evitar respaldar iniciativas únicamente por tratarse de medidas contra el Ejecutivo. En ese sentido, señaló que, si bien su partido es de oposición, ello no significa que busquen obstaculizar las primeras acciones de la actual administración.

"A ver, tal vez no sean los términos correctos que los haga propios si soy responsable de lo que digo, pero sí creo la población sabe y se da cuenta que la posición del partido del buen gobierno es un partido de oposición , uno son responsables, de modo que si es versión de mi partido que no debemos , no nos opondremos solamente por oponernos , no es el momento de la interpelación, llegará el momento cuando se dé el caso, por supuesto lo haremos", declaró.

El legislador también fue consultado sobre si esta postura implicaría que su bancada no respaldará las mociones de interpelación que ya fueron presentadas, así como una eventual tercera iniciativa contra el ministro del Interior. Ante ello, remarcó que la decisión será tomada después de evaluar cada caso.

"Eso será en su momento, estamos viendo, estamos evaluando, por supuesto, pero no hay el deseo, no hay el espíritu de obstruir la gestión en este momento cuando se dé el caso", sostuvo.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Luis Quispe Candia, diputado por el Partido del Buen Gobierno, aseguró que su bancada ejercerá una oposición responsable y descartó que exista intención de obstruir la gestión del Gobierno. Ello, en referencia a los pedidos de... pic.twitter.com/kkxqPYiTag — Exitosa Noticias (@exitosape) August 26, 2026

Indican que no tienen que apañar a ningún gobierno

El diputado precisó que una eventual interpelación no necesariamente debe ser interpretada como una herramienta de obstrucción, aunque consideró que actualmente no existirían argumentos suficientes para impulsar este tipo de medidas contra ministros cuya gestión recién comienza.

"Yo creo que claramente estamos hablando de que si hay un partido de gobierno que está empezando su gestión y las razones que se está esgrimiendo para llamar al ministro aún no son suficientes , creo que si hubiera algo, por supuesto, escandaloso, inmediatamente nos sumaríamos a esa causa, pero estamos hablando de una gestión gubernamental que está empezando y hay que ser razonables en que a veces prosiga con su gestión y veremos lo que pasa en las semanas que vienen", manifestó.

Finalmente, Quispe Candia insistió en que su bancada no busca convertirse en una oposición automática ni respaldar al Ejecutivo sin cuestionamientos.

"No hay necesidad de hacer las cosas inmediatamente y simplemente oponerse por oponerse. Cada partido tiene una posición, nosotros actuaremos con responsabilidad en su momento, no tenemos por qué apañar a ningún gobierno, eso está claro", concluyó.

Así, el Partido del Buen Gobierno plantea una oposición que, según Quispe Candia, buscará evaluar cada pedido de interpelación de acuerdo con sus méritos y no únicamente por diferencias políticas con el Gobierno.