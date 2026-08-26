Estados Unidos suspende las citas para visas en todo el mundo y endurece sus controles migratorios

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Estados Unidos dispuso la suspensión temporal de las citas para solicitar visados en sus embajadas y consulados en todo el mundo. Mediante esta medida, la administración de Donald Trump tiene como objetivo implementar una capacitación obligatoria para el personal consular en las legaciones extranjeras.

Estados Unidos suspende citas para solicitar visados a nivel mundial

Esta decisión fue confirmada de manera oficial por un portavoz del Departamento de Estado. Este organismo detalló que la iniciativa de formación global tiene como propósito aplicar controles mucho más estrictos para el ingreso al territorio estadounidense. Vale señalar que, la institución no precisó el alcance de esta capacitación.

De igual manera, las autoridades norteamericanas explicaron que también se busca reforzar los criterios de evaluación para descartar a aquellos solicitantes de visados que consideren susceptibles de depender de prestaciones públicas en el futuro.

La paralización de los turnos fue anticipada por el diario británico Financial Times, el cual informó que varios solicitantes de visados de migración recibieron correos electrónicos notificando la reprogramación de sus entrevistas. Según indicaron las autoridades, las nuevas fechas serán anunciadas más adelante.

La medida se enmarca en el segundo mandato de Donald Trump, en el que se ha profundizado una campaña actual que incluye el aumento de las deportaciones de extranjero y endurecimiento generalizado de los accesos.

WALL STREET JOURNAL: The Trump administration is planning what may be the largest mass visa revocation in U.S. history, targeting up to 200,000 foreigners who have applied for asylum status. https://t.co/gU1njxOdnf — Department of State (@StateDept) August 26, 2026

Revocación de visas de negocios y turismo

En paralelo a la suspensión de citas para solicitar visados, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que realizará una revocación de visas de negocios y de turismo a miles de ciudadanos extranjeros que pidieron asilo tras ingresar a suelo norteamericano.

Además, el Gobierno de Donald Trump argumenta que entrar al país bajo la condición de visitante temporal para posteriormente dar inicio a un trámite de asilo permanente forma parte de las figuras de fraude migratorio.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, brindó mayores alcances acerca del trabajo que se realiza en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional para detectar estas situaciones en las fronteras.

Como parte de una iniciativa de formación global con la que se busca aplicar controles mucho más estrictos para el ingreso a su territorio. el Gobierno de Estados Unidos dispuso la suspensión temporal de las citas para solicitar visados en sus embajadas y consulados en todo el mundo.