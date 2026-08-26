Felipe Chávez es nuevo jugador del FC Magdeburgo: llega en calidad de cedido desde Bayern Múnich

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ya conoce a su nuevo equipo. Pese a que realizó una destacada pretemporada con el Bayern Múnich disputando cuatro partidos en los que anotó 4 goles y brindó 2 asistencias, el volante Felipe Chávez emprenderá un nuevo reto en su carrera profesional tras ser anunciado como el nuevo fichaje del histórico Magdeburgo de la Bundesliga 2.

Felipe Chávez se convirtió en nuevo jugador del FC Magdeburgo

En las últimas horas se conoció que algunos equipos del Viejo Continente, en su mayoría de Alemania, pretendían sumar a sus filas al futbolista peruano de 19 años, sin embargo, ningún acercamiento acabó por convencer al equipo bávaro.

La institución deportiva de la desaparecida Alemania Democrática (RDA) se convirtió en la nueva casa que defenderá el novel jugador. La escuadra disputa la segunda división de Alemania y en la previa ya se conocía que 'Pippo' llegaría a su plantel en calidad de préstamo y con opción de una posible compra.

El medio Sky Sports fue el encargado de informar que el jugador se pondrá la camiseta del FC Magdeburgo luego de que al acuerdo definitivo llegara el último martes, 28 de agosto después de que las partes involucradas se mostrasen de acuerdo con la operación y tan solo faltaría que Chávez firme el contrato que lo vincule con el club.

"En el FC Bayern München hay un nuevo movimiento de talentos. Según informaciones exclusivas de Sky Sport, ya está cerrado un adiós temporal de Felipe Chávez. El joven se marcha cedido al 1. FC Magdeburgo", indicó en un post de X (antes Twitter) el citado medio de comunicación.

Y así sucedió, mediante sus canales oficiales, el FC Magdeburgo presentó este miércoles oficialmente a Felipe Chávez como su flamante fichaje junto a fotografías de él posando con la camiseta.

"El FCM ha fichado a Felipe Chávez del FC Bayern München en calidad de cedido. Además, nuestro club dispone de una opción de compra para el mediocampista de 19 años.¡Nos alegramos por el tiempo que pasaremos juntos, Felipe!", se lee en el post de X (antes Twitter).

👋🏻 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐔𝐒, 𝐅𝐄𝐋𝐈𝐏𝐄!



Der FCM hat Felipe Chávez vom FC Bayern München auf Leihbasis verpflichtet. Anschließend verfügt unser Club zudem über eine Kaufoption für den 19-jährigen Mittelfeldspieler.



Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, Felipe! 😁

—————#EINMALIMMER pic.twitter.com/nxWJc2wvll — 1. FC Magdeburg (@1fc_magdeburg) August 26, 2026

Los números de Felipe Chávez en la pretemporada de Bayern Múnich

Durante la pretemporada del Bayern Múnich, el joven volante Felipe Chávez disputó un total de cuatro encuentros, en los cuales anotó cuatro goles y brindó dos asistencias.

El último gol de Chávez lo anotó el pasado 18 de agosto de un tiro libre, a pocos días del inicio de la temporada 2026-2027 de la Bundesliga, el conjunto alemán derrotó al FC Heidenheim al derrotarlo por un contundente 4-2.

Luego de conocerse que no continuará en el Bayern Múnich, el volante peruano Felipe Chávez fue presentado como nuevo jugador del FC Magdeburgo de la segunda división de Alemania. Llegó en calidad de préstamo y con opción de una posible compra.