Pobladores de Chosica cruzan puente sostenido con palos y rocas: temen efectos de fenómeno El Niño

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pobladores de la Asociación Ecológica Los Ángeles de California, en Chosica, expresaron su preocupación por el estado de un peligroso puente rústico que utilizan a diario. La estructura, sostenida por palos y rocas, genera temor entre los vecinos.

Una vecina de la localidad costeó el puente

Un vecino de la zona señaló que una pobladora asumió con su propio dinero la construcción de la débil estructura. Además, indicó que los habitantes temen cruzarla debido a los accidentes registrados.

"Es triste y lamentable esta situación que vivimos en esta zona. A simple vista vemos este peligro hablando de este puente que está totalmente deteriorado. Este puente fue heho por una bondad grande de una vecina con sus porpios recursos. La gente pasa con mucho temor, ya hubieron accidentes, una señora se cayó...", afirmó

Puente de palos por donde transitan diariamente los vecinos de la Asociación Ecológica Los Ángeles de California

Asimismo, mencionó que tanto niños como adultos mayores utilizan el puente a diario, pero no reciben ningún tipo de atención. Incluso, señaló que durante la noche deben encender la linterna de sus celulares para poder cruzarlo.

"Por acá cruzan niños de más edad, pero, si se trata de pequeñitos, corren un gran riesgo. Este puente lleva años así. no tenemos ningún tipo de apoyo. (...) ¿Quién va a cruzar este puente? nosotros sabemos cuánto resiste. No hay alumbrado de noche, tienen que prender la luz de su celular o de una linterna. Recibimos caso omiso de las autoriades...", sostuvo.

Puente vulnerable ante eventos de El Niño

Por otro lado, vecinos alertan sobre el peligro que representa un puente de madera utilizado diariamente por los pobladores. Ante el riesgo de lluvias y huaicos por el fenómeno El Niño, piden a las autoridades intervenir la estructura y evitar posibles accidentes.

Detalló que el puente ya sufrió dos desmoronamientos a causa de los eventos climatológicos en el 2017 y 2023, siendo asumidos económicamente por la misma vecina.

"(...) hablando de los huaicos, en el 2017 se lo llevó, y eso que no había mucho cause del río. Y nuevamente, en el 2023, la señora con sus propios recursos, volvió a poner otro puente", señaló.

Es así, que pobladores de la Asociación Ecológica Los Ángeles de California, en Chosica, manifestaron su preocupación por el estado de un peligroso puente rústico que utilizan a diario. La estructura, sostenida por palos y rocas, genera temor entre los vecinos.