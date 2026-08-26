Corte de LUZ en Lima y Callao el 27 de agosto: ¿qué distritos se verán afectados el jueves?

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú anuncia nuevo corte de luz programado para el jueves 27 de agosto. Descubre qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico.

Corte de luz en Lima y Callao: ¿cuál es el motivo, según Pluz Perú?

Pluz Energía tiene programadas interrupciones del servicio eléctrico en distintos sectores de Lima y Callao. De acuerdo a su comunicado, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando la infraestructura de la red eléctrica.

En ese sentido, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar la interrupción temporal del servicio eléctrico. Asimismo, les recuerda que el corte no será en un distrito en su totalidad, sino en determinados sectores que se detallan en su cronograma oficial.

Cronograma del corte de luz: distritos afectados el 27 de agosto

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos en la imagen qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz este jueves 27 de agosto:

En el Callao

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en asoc. Pro. Viv. 200 Millas mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, av. Néstor Gambetta cdra. 53.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m. hasta las 3:30 p. m. en urb. Lotización Campoy mzs. A, B, asoc. Villa Mercedes de Campoy mzs. B, A. H. San Francisco de Campoy mz. B, urb. Las Gardenias de Campoy mz. A.

En Chancay y Acos

Sectores afectados por corte de luz.

En San Miguel

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Costanera cdra. 9, av. La Paz cdras. 7, 8, jr. Comandante Espinar cdra. 1, calle Nueva cdra. 1, psje. 1 cdra. 1, Mercado Modelo San Miguel, psje. Venus cdra. 7.

En San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos y Puente Piedra

Cronograma del corte de luz.

Sin luz en Carabayllo

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en urb. Los Álamos de Carabayllo mzs. A2, A3, A4, A9, A10, A12.

En Pueblo Libre

Desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en jr. Gral. Domingo Nieto cdras. 1, 2, 3, av. José Mariátegui cdra. 17, av. Brasil cdras. 19, 20, 21, jr. José Ugarteche cdras. 1, 2, 3, av. Paseo de Los Andes cdra. 2, jr. Santiago Wagner cdras. 19, 20, jr. Antonio Polo cdras. 4, calle Marcos Palomino cdra. 2, jr. Loreto cdras. 1, 2, Mercado Municipal de Pueblo Libre, av. Túpac Amaru cdras. 2, 4.

Así que si tienes pensado hacer uso de algún electrodoméstico el 27 de agosto, deberías verificar primero si tu distrito está en la lista de los que se verán afectados por el corte de luz programado por Pluz Perú.