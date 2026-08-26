Hombre termina en prisión por robarle dinero a su padre y gastarlo en OnlyFans

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hombre acabó en prisión por robarle una fortuna a su padre y usar todo ese dinero para darse la gran vida, metiendo incluso pagos en OnlyFans. Stephan Dewar, de 31 años, quedó al descubierto cuando un pariente notó transacciones raras en la cuenta bancaria del señor.

Robó dinero a su padre durante años

Todo comenzó cuando Stephan Dewar convenció a su padre, Andrew Dewar, de 67 años, para que le prestara 5.000 libras esterlinas con el cuento de que se iba a comprar un bar.

Pero la cosa no quedó ahí. En pleno juicio en el Tribunal del Sheriff de Dundee, en Escocia, se supo que el hombre terminó armando una jugada maestra para sacarle más plata.

Andrew había sufrido un derrame cerebral en 2007 y no utilizaba internet ni banca por internet, aunque contaba con una pensión considerable producto de su antiguo trabajo. Dewar aprovechó esta situación para tener acceso a los datos bancarios de su padre.

Con esa información, creó en secreto una cuenta bancaria en línea a nombre de Andrew, sin que él lo supiera. Además, durante varias llamadas telefónicas con el banco, se hizo pasar por su propio padre para realizar las operaciones.

Toda la jugada sucia pasó entre el 4 de mayo de 2019 y el 26 de abril de 2022. En ese tiempo, Dewar consiguió transferir un total de 50.000 libras esterlinas desde la cuenta de Andrew hacia la suya.

Gastó dinero de su padre en OnlyFans

Con el paso del tiempo, el tío de Stephan, quien era apoderado de Andrew, notó que habían desaparecido importantes cantidades de dinero de la cuenta. Esto provocó que se iniciara una investigación para determinar qué había ocurrido.

Las revisiones bancarias permitieron descubrir que Dewar realizaba transferencias y posteriormente retiraba dinero en cajeros automáticos. También aparecieron diversos gastos personales que ayudaron a revelar cómo estaba utilizando parte de la plata.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal adjunta Jill Drummond, hubo 18 pagos a OnlyFans, con montos que iban desde las 3 hasta las 15 libras esterlinas. También se registraron gastos en la panadería Greggs, supermercados, bares y otros establecimientos.

Asimismo, aparecieron algunas transacciones relacionadas con apuestas, aunque principalmente por cantidades pequeñas, de cinco y diez libras. El banco también conservaba las llamadas vinculadas con las operaciones, y al revisarlas se pudo identificar que Dewar se hacía pasar por su padre.

Durante la audiencia, el abogado defensor Scott Norrie señaló que su cliente entendía la gravedad de lo ocurrido y que había experimentado "vergüenza, humillación y miedo".

Dewar admitió haber cometido el fraude a gran escala contra su padre. La sentencia definitiva quedó pendiente de informes y, debido a sus anteriores incomparecencias ante el tribunal, el sheriff David Hall ordenó que permaneciera en prisión preventiva.

Así, Stephan Dewar terminó en prisión preventiva tras admitir que robó 50.000 libras esterlinas de la cuenta de su padre mediante un engaño bancario. La investigación reveló pagos a OnlyFans y otros gastos personales.