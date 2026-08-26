Juntos por el Perú retira moción de interpelación contra ministro de Energía y Minas: "Pliego va a ser revisado"

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cámara de Diputados recibió un pedido para interpelar al ministro de Energía y Minas, por el incremento del precio de los combustibles y las medidas adoptadas por el Gobierno frente a las protestas de los transportistas. Frente a ello, el diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, informó que su bancada decidió retirar la moción para revisar el pliego de preguntas antes de continuar con el proceso.

Moción de interpelación contra Guillermo Shinno

El pasado 24 de agosto y por medio de un documento presentado por el partido Juntos por el Perú a la Cámara de Diputados se expuso una moción para interpelar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

Ante esto, se buscaría que, el titular del sector responda ante el incremento del precio de los combustibles, la situación del abastecimiento de diésel y las medidas adoptadas por el Gobierno frente a las protestas de los transportistas.

Sin embargo, este 26 de agosto, en diálogo con Exitosa, Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, informó que su bancada retiró la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, debido a que el pliego de preguntas será revisado antes de continuar con el proceso.