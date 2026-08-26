Juntos por el Perú retira moción de interpelación contra ministro de Energía y Minas: "Pliego va a ser revisado"

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Cámara de Diputados recibió un pedido para interpelar al ministro de Energía y Minas, por el incremento del precio de los combustibles y las medidas adoptadas por el Gobierno frente a las protestas de los transportistas. Frente a ello, el diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, informó que su bancada decidió retirar la moción para revisar el pliego de preguntas antes de continuar con el proceso.

Moción de interpelación contra Guillermo Shinno

El pasado 24 de agosto y por medio de un documento presentado por el partido Juntos por el Perú a la Cámara de Diputados se expuso una moción para interpelar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

Ante esto, se buscaría que, el titular del sector responda ante el incremento del precio de los combustibles, la situación del abastecimiento de diésel y las medidas adoptadas por el Gobierno frente a las protestas de los transportistas.

Sin embargo, este 26 de agosto, en diálogo con Exitosa, Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, informó que su bancada retiró la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, debido a que el pliego de preguntas será revisado antes de continuar con el proceso.

El diputado Ernesto Zunini explicó que la bancada decidió retirar el pedido de interpelación para revisar el pliego de preguntas, con la participación de Obras, a fin de adoptar una postura colectiva. No obstante, aclaró que esta decisión no significa que el problema sea trivial ni que haya dejado de existir.

"Efectivamente, se había presentado un pedido de interpelación. Ahora, ese pliego va a ser revisado por nuestra bancada, con participación también de Obras, porque queremos una actuación colectiva. Lo estamos retirando, pero eso no quiere decir que el problema no exista ni que sea algo trivial", expresó el diputado.

Asimismo, sostuvo que se deben tomar medidas para evitar que la situación escale y señaló que, si el ministro cuenta con iniciativas que requieran el respaldo de los diputados, deberá plantearlas para trabajar en conjunto por el país.

Esperamos que no escale más esta situación y tenemos que tomar medidas ya. Si el ministro tiene iniciativas en las que necesite de nuestro apoyo y colaboración, que las diga, porque estamos para trabajar por el país", afirmó Zunini.

Finalmente, el diputado de la bancada de Juntos por el Perú, afirmó que el reciente acuerdo es retirar la moción de interpelación contra ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.