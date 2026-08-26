Petroperú no será privatizada por gobierno de Fujimori, afirma ministro de Energía y Minas: "No está en agenda"

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, aseguró que Petroperú no será privatizada durante el Gobierno de Keiko Fujimori. El titular del sector afirmó que una eventual transferencia a privados "no está en agenda".

Apunta a recuperar su rentabilidad

Guillermo Shinno afirmó que se tergiversó la propuesta sobre Petroperú y aclaró que nunca se planteó su traspaso al sector privado. En cambio, señaló que buscan hacer sostenible la empresa para atender sus obligaciones financieras.

"Hubo una mala interpretación de que este decreto de urgencia que permitiía la reestructuración de Petroperú era para privatizar la empresa, y eso nunca estuvo en la agenda. La idea es como hacemos viable y rentable en el futuro y honrar la deuda que tiene en el mediano plazo", afirmó.

El objetivo es preservar la empresa

El magistrado señaló que el respaldo financiero del Estado a la empresa fue importante, al igual que atender la deuda pendiente. Asimismo, indicó que se trabaja de manera conjunta para revertir la crisis de Petroperú.

"Si uno ve los últimos años la cantidad de dinero que el Estado ha inyectado a Petroperú, es enorme, y la deuda que tiene también es enorme. Tal como está la empresa, con las utilidades que está teniendo, jamás pagaría la deuda. Hay que reestructurarla y ver líneas de negocio rentable. En eso estamos trabajando con el nuevo directorio y Proinversión para salvar la empresa",

Nota en desarrollo-