Patricia Chirinos acusa a Dina Boluarte de proteger a Vladimir Cerrón: "¡le está haciendo la campaña!"

La congresista de la República, Patricia Chirinos, arremetió contra la presidenta Dina Boluarte y aseguró que esta no solo habría ayudado a Vladimir Cerrón a permanecer en la clandestinidad, sino que también estaría preparando su candidatura para los comicios de 2026.

En una publicación en X, la recientemente incorporada a la bancada de Renovación Popular se refirió con dureza a la jefa de Estado. En su mensaje, señaló que la inquilina de la Casa de Pizarro fue en su momento tesorera del partido político por el que llegó al poder, Perú Libre, y enfatizó en que ahora estaría usando sus atribuciones en el Ejecutivo para absolverlo de investigaciones.

En esa misma línea, aseguró que Boluarte estaría allanando el terreno electoral para el regreso y postulación del exsecretario general de Perú Libre. Además, utilizó un término alusivo a una mucama o persona de servicio para describir su rol en el Palacio de Gobierno.

"La señora Boluarte no solo encubre y protege a Cerrón, ¡le está haciendo la campaña! No olvidemos que fue su cajera y hoy usa el poder para blindarlo. Sospechosamente, ha sido absuelto en dos investigaciones. La "madame" de Palacio no gobierna, solo prepara el regreso de su jefe", publicó Chirinos.