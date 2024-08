Cecilia García sobre incidente de Patricia Chirinos en un bar: "La población no quiere convivir con esta clase política despreciable"

La conductora de Exitosa, Cecilia García, se refirió al incidente que vivió la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, en un bar de Barranco y señaló que esto ocurrió porque la población no quiere convivir con la clase política "despreciable".

Asimismo, la también abogada destacó que el gesto ofensivo que tuvo la legisladora con los comensales que exigían su salida es una clara muestra del desprecio de los actuales políticos hacia la ciudadanía.

Según la conductora de Exitosa, la sociedad civil peruana parece haber sobrepasado un umbral de hartazgo hacia los gobernantes. En ese sentido, cuestionó que estos se encuentren "mandando el país a la mi***", mientras los ciudadanos de a pie, por ejemplo, padecen de la falta de empleo.

En esa línea, el descontento generalizado explicaría el porqué de los fuertes reclamos de los comensales contra Chirinos Venegas, a quien no solo obligaron a que se retire del bar, sino a quien también intentaron agredir lanzándole botellas de vidrio.

"La gente ha llegado a un hartazgo que ya ni siquiera le interesa no tener plata en el bolsillo, ni que le roben el celular ni que le tiren un balazo. Lo único que les importa es no convivir con esta clase política despreciable", sostuvo en su programa 'En Defensa de la Verdad'.

En su bloque radial, García también precisó que dicho disgusto hacia la clase política lo ha observado en Huancayo, en Junín, donde pobladores de asentamientos humanos se encuentra protestando para exigir el avance de proyectos inconclusos del Estado.

En esa línea, la letrada advirtió al Gobierno de Dina Boluarte de que no se atreva a mandar a las fuerzas militares a su tierra el próximo 6 de agosto, con motivo de la Batalla Junín, puesto que su pueblo la desprecia y estaría dispuesto a manifestarse sin temor a las represalias.

"Junín es una región reaccionaria. Es una región que no se deja pisar el poncho. Parte del carácter frontal que tengo es porque yo he crecido acá [...] Cuando la región decide algo se toma una decisión y se cumple. ¿Y saben cuál es la decisión? No quieren que Dina Boluarte venga a Junín.