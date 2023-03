Pedro Castillo: "Mi arraigo domiciliario hoy es el penal Barbadillo"

07/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se presentó ante el Poder Judicial por las acusaciones de ser el presunto líder de una organización criminal por parte de la Fiscalía de la Nación.

En ese sentido, rechazó dicha figura y aseveró que su "único delito fue servir al país" y que, cuando compuso los Gabinetes Ministeriales, el Congreso les concedió el voto de confianza, aludiendo que también son parte del conflicto que afronta la Nación.

"Niego rotunda y categóricamente que soy autor y formo parte de una red criminal. El único delito que he cometido es el de servir como presidente de la República y no solamente he tenido dos ministros, sino muchos, que para ejercer su función han tenido que pedir el voto de confianza de este Congreso, que hoy no le sirve al país":

De acuerdo a ello, el exjefe de Estado aseveró que los parlamentario que elaboraron la denuncia constitucional en su contra se acercaron a su exdespacho en Palacio de Gobierno, son, en conjunto "parte de esta organización criminal".

"Voy a llegar a estar 100 días de estar secuestrado injustamente, no he cometido ningún delito. En ese marco, quienes vemos que el Perú sabe que hoy, quienes han hecho una acusación constitucional, para tenerme dentro de las rejas, también serían parte de esta organización criminal porque su mayoría pasó por el despacho presidencial".

Por consiguiente, indicó que le "gustaría" que les muestren las pruebas de las imputaciones que ostenta por medio del MP y el Poder Legislativo "en su cara" para demostrar que él no "permitió que hagan negociados".

"Hoy estoy privado de mi libertad porque existe una presión mediática. Tengo la conciencia limpia, quisiera que el Ministerio Público y el Congreso me demuestre cara a cara de lo que se me acusa, porque no permití que se hagan negociados".

Por último, resaltó que el penal de Barbadillo es ahora su "arraigo domiciliario" y que no existe peligro de fuga. Asimismo, apuntó que no se comunica con su entorno desde hace más de 100 días.

"Tengo familia y hermanos que son parte de este pueblo sufrido, que son testigos de que estoy incomunicado en un espacio en donde no tengo derechos. Acá no hay peligro de fuga, mi arraigo domiciliario, hoy, es este lugar".