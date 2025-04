Personero legal de 'Primero la Gente' no descarta "errores" en "una, diez o cien firmas" presentadas para su inscripción

En entrevista exclusiva con Exitosa, el personero legal de Primero La Gente, Marco Zevallos, rechazó la denuncia en su contra por presuntamente falsificar firmas para conseguir su inscripción. Sin embargo, no descarta posibles errores en "una, diez o cien" de las signaturas presentadas.

Una denuncia recae sobre el partido político "Primero La Gente" (PLG) debido a que presuntamente habría presentado más de 4 mil firmas falsas para lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Frente a estas serias acusaciones, el personero legal de dicha organización, Marco Zevallos, negó en el programa 'Hablemos Claro' que existan irregularidades, argumentando que todas las fichas fueron validadas por Reniec.

Seguidamente, Zevallos negó que él haya recibido fichas de inscripciones en oficina de Jesús María, alegando que "la fachada" que la denuncia de un informante a 'Punto Final' sería poco creíble porque ese inmueble "es un departamento donde vivió hasta el 2021 y nunca recibió ningún documento". Incluso, aseguró que se someterá a cualquier investigación para que se esclarezca el caso.

"No puedo negar que pueda haberse pasado una, dos, tres, cien (firmas). Yo no puedo afirmar que no puede haber errores y por supuesto, la gente que haya sido víctima de esas situaciones tiene todo el derecho de accionar legalmente, pero no es dable que se nos quiera involucrar, a mí sobre todo, en una fábrica de firmas, ¡lo rechazo categóricamente", indicó Marco Zevallos.