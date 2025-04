Pleno del Congreso aprueba que serenos utilicen pistola de electrochoque en lucha contra la criminalidad

El Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen que autoriza a los serenos municipales utilizar armas de electrochoque como herramienta de defensa en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

El dictamen correspondiente a los proyectos de ley 7874 y 10075 recibió 88 votos a favor y 6 en contra. Posteriormente, la propuesta fue exonerada de la segunda votación, lo que permite su envío al Poder Ejecutivo para su posible promulgación.

La congresista Adriana Tudela, presidenta de la Comisión de Defensa, detalló que el dictamen introduce una modificación en el artículo 20 de la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, para incluir las pistolas eléctricas como una herramienta no letal de defensa para los serenos.

Asimismo, la parlamentaria explicó que estos dispositivos de electrochoque emiten una descarga eléctrica que inmoviliza temporalmente a una persona, permitiendo su neutralización sin recurrir al uso de la fuerza letal.

"Están clasificadas como armas no letales y no requieren de licencia de porte de armas, cualquiera puede usarlo, por lo que resulta un absurdo que los serenos, que están expuesto a la criminalidad, no puedan hacerlo", sostuvo.