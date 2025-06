PPK no huía, viajaba por salud, según Mercedes Aráoz: Premier Arana "debe ser denunciado por intervenir"

La expremier Mercedes Aráoz se pronunció respecto al intento de salida del país de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) hacia Estados Unidos. Según precisó, el expresidente solo quería salir unos días al extranjero para evaluar su estado médico, por lo que descartó que haya pretendido huir. Además, acusó al premier Eduardo Arana por presuntamente perseguir políticamente a PPK.

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, la extitular de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) consideró que el premier Eduardo Arana habría cometido un "delito" tras haber informado a la presidenta del Poder Judicial sobre el intento de PPK de salir de territorio peruano.

"Se iba por unos días, solo una semana o una semana y media a verse con los médicos y regresaba. Él mismo cuando hemos hablado de este tema, me decía 'sí quiero viajar, pero tengo que hacerlo por mi salud para verme médicamente, pero yo regreso'. No es una persona que estaba huyendo, él no estaba huyendo de nada porque tenía todo pleno derecho de viajar", dijo a Canal N.